Эксклюзивные гаджеты преподнесут на встрече в Хельсинки президентам России и США. Компания Caviar подготовила Владимиру Путину и Дональду Трампу презент под названием Peacemakers (Миротворцы).

Эксклюзивные гаджеты преподнесут на встрече в Хельсинкипрезидентам России и США. Компания Caviar подготовила Владимиру Путину и Дональду Трампу презент подназванием Peacemakers (Миротворцы).Золотая миниатюра с портретами лидеров России и США, изображенных на фоне земного шара, должна подчеркнуть важность встречи, котораяпройдет в финской столице 16 июля. Вокруг композиции – всем понятные символы:оливковая ветвь и голубь мира.В нижней части корпуса размещена памятная табличка с датойисторической встречи в Хельсинки. Все эти элементы покрыты золотом 999 пробы.В компании отмечают, что встреча двух лидеров имеет большоезначение для укрепления партнерства между Россией и Америкой. От этого зависитблагополучие всего мира.Фоном для портретов "миротворцев" стало панно избелого композитного нефрита – как утверждают дизайнеры, "оттенкаакациевого меда". Корпус телефона выполнен из титана. Кроме того, онпокрыт уникальным составом, который в Caviar называют "золотымтитаном" – раскаленный до состояния плазмы металл нанесен на поверхностьпо технике PVD. В результате получен эффектный золотой цвет, многократно усиленастойкость покрытия к повреждениям, коррозии и потускнению.Как сообщают в компании, модификация выполнена на основекнопочного Nokia 3310. Центральная кнопка управления украшена выгравированнойкороной. Стоимость эсклюзивной модели – 162 000 руб. Первые два экземпляраотправятся в Хельсинки, где их вручат Владимиру Путину и Дональду Трампу.