Эксклюзивные гаджеты преподнесут на встрече в Хельсинки
президентам России и США. Компания Caviar подготовила Владимиру Путину и Дональду Трампу презент под
названием Peacemakers (Миротворцы).
Эксклюзивные гаджеты преподнесут на встрече в Хельсинки
президентам России и США. Компания Caviar подготовила Владимиру Путину и Дональду Трампу презент под
названием Peacemakers (Миротворцы).
Золотая миниатюра с портретами лидеров России и США, изображенных на фоне земного шара, должна подчеркнуть важность встречи, которая
пройдет в финской столице 16 июля. Вокруг композиции – всем понятные символы:
оливковая ветвь и голубь мира.В нижней части корпуса размещена памятная табличка с датой
исторической встречи в Хельсинки. Все эти элементы покрыты золотом 999 пробы.
В компании отмечают, что встреча двух лидеров имеет большое
значение для укрепления партнерства между Россией и Америкой. От этого зависит
благополучие всего мира.
Фоном для портретов "миротворцев" стало панно из
белого композитного нефрита – как утверждают дизайнеры, "оттенка
акациевого меда". Корпус телефона выполнен из титана. Кроме того, он
покрыт уникальным составом, который в Caviar называют "золотым
титаном" – раскаленный до состояния плазмы металл нанесен на поверхность
по технике PVD. В результате получен эффектный золотой цвет, многократно усилена
стойкость покрытия к повреждениям, коррозии и потускнению.
Как сообщают в компании, модификация выполнена на основе
кнопочного Nokia 3310. Центральная кнопка управления украшена выгравированной
короной. Стоимость эсклюзивной модели – 162 000 руб. Первые два экземпляра
отправятся в Хельсинки, где их вручат Владимиру Путину и Дональду Трампу.