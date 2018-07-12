Карина Афанасова из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный
округ) скончалась в возрасте 24 лет. Модель длительное время
боролась с редкой формой онкологии.
Карина Афанасова из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный
округ) скончалась в возрасте 24 лет. Модель длительное время
боролась с редкой формой онкологии.
У Афанасовой была диагностирована саркома мягких тканей
периферических нервов. Такое заболевание встречается лишь у 1%
онкобольных.
Девушка стала известна всей России благодаря атмосферным снимкам
и яркой внешности, передает Карина
привлекла внимание столичных фотографов. Ее фото демонстрировались
на выставках и находили отклик в сердцах людей.
О том, что молодая модель скоропостижно скончалась, стало известно
12 июля из паблика "Происшествия Ноябрьск". Трагическое известие потрясло
пользователей соцсети.
Подписчики выразили соболезнования семье девушки. "Это немыслимое горе-хоронить детей! Мужества родным!", "Верила в нее до последнего.
Очень сильная и позитивная девочка. Очень жаль", "Не верится. Лично
была с ней знакома… Боже… Соболезную родным и близким", "Бедная девочка, так держалась и боролась до последнего. Царствие небесное", – написали пользователи "ВКонтакте".
Еще одна трагическая резонансная
история произошла с юной моделью в октябре 2017 года. Тогда умерла в Шанхае при загадочных
обстоятельствах 14-летняя уроженка Перми. Первоначально сообщалось, что ей
стало плохо на подиуме. Также говорилось о том, что девушка страдала от
менингита. Позже российские дипломаты рассказали, что ей был поставлен диагноз
"полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервной
системы и сепсиса".