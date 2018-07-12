Карина Афанасова из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) скончалась в возрасте 24 лет. Модель длительное время боролась с редкой формой онкологии.

Карина Афанасова из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономныйокруг) скончалась в возрасте 24 лет. Модель длительное времяборолась с редкой формой онкологии.У Афанасовой была диагностирована саркома мягких тканейпериферических нервов. Такое заболевание встречается лишь у 1%онкобольных.Девушка стала известна всей России благодаря атмосферным снимками яркой внешности, передает Каринапривлекла внимание столичных фотографов. Ее фото демонстрировалисьна выставках и находили отклик в сердцах людей.О том, что молодая модель скоропостижно скончалась, стало известно12 июля из паблика "Происшествия Ноябрьск". Трагическое известие потряслопользователей соцсети.Подписчики выразили соболезнования семье девушки. "Это немыслимое горе-хоронить детей! Мужества родным!", "Верила в нее до последнего.Очень сильная и позитивная девочка. Очень жаль", "Не верится. Личнобыла с ней знакома… Боже… Соболезную родным и близким", "Бедная девочка, так держалась и боролась до последнего. Царствие небесное", – написали пользователи "ВКонтакте".Еще одна трагическая резонанснаяистория произошла с юной моделью в октябре 2017 года. Тогда умерла в Шанхае при загадочныхобстоятельствах 14-летняя уроженка Перми. Первоначально сообщалось, что ейстало плохо на подиуме. Также говорилось о том, что девушка страдала отменингита. Позже российские дипломаты рассказали, что ей был поставлен диагноз"полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервнойсистемы и сепсиса".