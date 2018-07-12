Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с 12-летней дочкой Ариадной. Скандально известная балерина призналась, что у них были сложности, однако сейчас между ними совет да любовь.

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с 12-летней дочкой Ариадной. Скандально известная балерина призналась, что у них были сложности, однако сейчас между ними совет да любовь.С раннего детства дочь Анастасии Волочковой Ариадна занималась вокалом. По словам артистки, у нее это хорошо получалось, однако недавно девочка заявила, что больше не хочет петь. "Мне так нравилось, что она пела. И взяли ее в коллектив не потому что она – Ариадна Волочкова. Я сразу сказала руководителю: "Если есть талант – берите, нет – не надо". У нее записано множество песен с ансамблем, со мной и сольных. Но год назад дочка заявила: "Мама, я петь не буду". Ариша сделала это мне наперекор, потому что знала, как я хотела, чтобы она была на сцене, занималась творчеством", – рассказала артистка.Тем не менее, Волочковой пришлось принять такое положение дел. "Я ведь видела, что это ее стихия, как она держится, как раскрывается, однако смирилась, все-таки возраст у нее переходный", – отметила Анастасия, сообщив, что сейчас они "не разлей вода", и даже если бывают сложности, то они все равно любят друг друга.Балерина подчеркнула, что они с Ариадной очень похожи характерами, и у нее нет секретов от наследницы. "Мы советуемся по всем вопросам. От Ариши ничего не скрываю, никаких секретов между нами нет, и в вопросах личной жизни тоже. Дочка делится со мной в меньшей степени. Но я все понимаю, она просто пока что стесняется рассказывать маме про свои влюбленности", – поведала балерина.Однако, по словам Волочковой, дочь сильно ревнует ее к мужчинам. "Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей", – цитирует Анастасию Волочкову .