Легкомысленная выходка - когда автомобиль Тимати и Егора Крида полностью блокировал движение на улице Большая Дмитровка – может дорого обойтись артистам. В отношении популярных рэп-исполнителей было возбуждено дело.

Легкомысленная выходка -когда автомобиль Тимати и Егора Крида полностью блокировал движение на улице Большая Дмитровка – может дорого обойтись артистам. В отношении популярных рэп-исполнителей было возбуждено дело.Сегодня, 12 июля, в присутствии начальника московской полиции генерал-майора Сергея Владимировича Плахих заместитель начальника ОМВД по Тверскому району г. Москвы подполковник полиции Сергей Викторович Никитин сообщил Александру Михайловичу, что дело, в рамках которого граждане Юнусов и Булаткин обвиняются по целому ряду статей КоАП РФ, им принято под личный контроль.Эта вынужденная мера была принята в связи с тем, что по прошествии нескольких недель исполнители по-прежнему не явились к участковому, направившему нарушителям общественного порядка уведомления о необходимости дать разъяснения. Таким образом, игнорировать правоохранительные органы и дальше Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) не смогут: дело приняло слишком серьезный оборотТакже, как сообщил Dni.ru источник в правоохранительных органах, сегодня, 12 июля, Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в отношении Юнусова и Булаткина также было возбуждено дело.Напомним, в ночь с 20 на 21 июня 2018 на улице Большая Дмитровка появился белый внедорожник, оборудованныйзвуковоспроизводящей и звукоусиливающий аппаратурой. Из автомобиля появились Егор Крид и Тимати. Рэперы забрались на крышу машины и исполнили несколько сдобренных ненормативной лексикой песен. Музыка была слышна в радиусе нескольких сотен метров. На импровизированный концерт потянулись зеваки. В результате, движение по улице Большая Дмитровка было полностью парализовано.