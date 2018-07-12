По западному ТV пронеслась очередная волна антироссийской пропаганды.
Постоянно крутят ролики из Чечни о бесчинствах российкой армии и страданиях чеченского народа. Дело дошло до крайности - сам Буш поехал в Чечню, проверить, что происходит.
Проезжает он как-то по лесу, со всей своей свитой, разумеется. Тут вдруг слышит рычание, истошные крики. Подъезжают ближе и видят такую картину:
чеченец типично бандитского вида привязан к дереву - а на него нападает медведь. Еще чуть-чуть - и конец чеченцу.
Тут из-за кустов вылетают три русских офицера и давай стрелять медведю в голову. В общем, убили мишку; оттащили от перепуганного чеченца; ну и начинают шкуру с медведя снимать на пригорке.
Тут к ним подходит Клинтон и говорит:
- Я преклоняюсь перед вами
еще анекдот!