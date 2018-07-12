12.07.2018

2018-07-12 10:30:35

Случайно выстрелившему в посетителя ночного клуба агенту ФБР разрешили носить оружие

Суд разрешил

агенту ФБР, который случайно ранил из пистолета посетителя ночного клуба,

носить оружие. Как сообщает телеканал , с такой просьбой обратился сам

сотрудник. Он объяснил это тем, что агенты спецслужбы по установленным правилам

всегда должны иметь при себе оружие.



Чейза Бишопа обвинили в нападении второй степени. Ему

предложили сделку со следствием, он был отпущен после залога в тысячу долларов.