В МЧС информацию не подтвердили

В МЧС информацию не подтвердилиМестные СМИ сообщают, что в заповеднике «Тропа Сусанина», который включен в Костромской музей-заповедник, потерялась группа туристов.По информации , они приехали из Польши, чтобы узнать об истории государства Речь Посполитая. Поиски туристов начались 7 июля. Известно, что у иностранцев есть GPS-навигатор. Видимо, они не смогли простроить маршрут по местам Ивана Сусанина, который в семнадцатом веке завел сюда польско-литовский отряд.В региональном МЧС эти данные не подтвердили. Сообщения о пропаже людей к ним не поступало. Не исключено, что новость про поляков на тропе Ивана Сусанина фейковая.