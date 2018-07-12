Певец Юрий Лоза прокомментировал смерть яркой Верки Сердючки. По словам артиста гротескному образу Андрея Данилко действительно пора на покой.

Певец Юрий Лоза прокомментировал "смерть" яркой ВеркиСердючки. По словам артиста гротескному образу Андрея Данилко действительнопора на покой."Любой проект не может существовать бесконечно – сообщил Лоза.– На телевидении это случается быстрее. Он использовал этот образ и былвостребован. Это кормило долгие годы. Но 25 лет – достаточно для того, чтобыобраз был полностью использован, настолько, что в нем трудно найти новые краски".По словам Юрия, выразительная Верка просто надоела зрителям.Сердючка – это старый трюк, который больше не работает. "А образ Верки Сердючки– состарилась девушка. Когда это все затевалось, она была женщиной в возрасте,ей тогда было 40, а сейчас 65 – шутить на сексуальные темы в 65 неприлично,надо шутить на тему внуков, а этого ему (Данилко. – Прим.ред.) не хочется", -цитирует Лозу РЕН ТВ.Напомним, что ранее пресс-секретарь Андрея Данилко, прокомментировалинформацию о том, что образ эксцентричной проводницы бальзаковского возраста ВеркиСердючки больше не будет использоваться артистом. По словам представителя,разговоры о прекращении проекта немного преждевременны. Однако пресс-секретарьзаметил, что в 2019 году планируется начало прощального тура Сердючки, но у Андрей в голове еще "куча мыслей, куча идей" и завершать карьеру вближайшее время он не намерен.Также 13 июля в Одессе Данилко планирует дать последнийконцерт перед прощальным туром. Артист хочет дать поклонникам возможностьпопрощаться с любимым образом.