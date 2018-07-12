Певец Юрий Лоза прокомментировал смерть яркой Верки
Сердючки. По словам артиста гротескному образу Андрея Данилко действительно
пора на покой.
Певец Юрий Лоза прокомментировал "смерть" яркой Верки
Сердючки. По словам артиста гротескному образу Андрея Данилко действительно
пора на покой.
"Любой проект не может существовать бесконечно – сообщил Лоза.
– На телевидении это случается быстрее. Он использовал этот образ и был
востребован. Это кормило долгие годы. Но 25 лет – достаточно для того, чтобы
образ был полностью использован, настолько, что в нем трудно найти новые краски".
По словам Юрия, выразительная Верка просто надоела зрителям.
Сердючка – это старый трюк, который больше не работает. "А образ Верки Сердючки
– состарилась девушка. Когда это все затевалось, она была женщиной в возрасте,
ей тогда было 40, а сейчас 65 – шутить на сексуальные темы в 65 неприлично,
надо шутить на тему внуков, а этого ему (Данилко. – Прим.ред.) не хочется", -
цитирует Лозу РЕН ТВ.
Напомним, что ранее пресс-секретарь Андрея Данилко, прокомментировал
информацию о том, что образ эксцентричной проводницы бальзаковского возраста Верки
Сердючки больше не будет использоваться артистом. По словам представителя,
разговоры о прекращении проекта немного преждевременны. Однако пресс-секретарь
заметил, что в 2019 году планируется начало прощального тура Сердючки, но у Андрей в голове еще "куча мыслей, куча идей" и завершать карьеру в
ближайшее время он не намерен.
Также 13 июля в Одессе Данилко планирует дать последний
концерт перед прощальным туром. Артист хочет дать поклонникам возможность
попрощаться с любимым образом.