Здание оснащено новой техникой, здесь создана современная система видеонаблюдения, установлено оборудование для контроля доступа, кондиционирования и спецсвязи...

Новое здание располагается в проезде Завода Серп и Молот, д. 4а и отвечает самым современным требованиям. Оно оснащено новой техникой, здесь создана современная система видеонаблюдения, установлено оборудование для контроля доступа, кондиционирования и спецсвязи. На цокольном этаже располагаются спортивный зал и стрелковый тир, где полицейские могут проходить общую физическую подготовку, заниматься на тренажерах, отрабатывать приемы борьбы и навыки огневой подготовки. Для проведения учебных занятий в здании оборудованы служебные классы. На 2-м и 3-м этажах расположены медицинские кабинеты, актовый зал, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников.В церемонии открытия приняли участие начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Захаров, командир полка охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых полковник полиции Леонид Спасский, ветераны, а также личный состав главка столичной полиции.Начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Захаров поблагодарил сотрудников полка за их важную работу, а также поздравил всех присутствующих сотрудников с новосельем и пожелал здоровья, счастья и семейного благополучия.Новому зданию присвоен адрес: город Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 4а.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве