11 июля 2018 года ветеран УВД по ВАО и трудового фронта Павел Андреевич Галкин отметил 90-летний юбилей...

11 июля 2018 года ветеран УВД по ВАО и трудового фронта Павел Андреевич Галкин отметил 90-летний юбилей.Павел Андреевич вместе со своей семьёй на подмосковной даче с радостью встречал гостей. Поздравить ветерана приехали начальник ОМПО УВД по ВАО майор внутренней службы Станислав Крузин, председатель Совета ветеранов УВД по ВАО Виктор Лаврухин и помощник начальника по РЛС ОМВД России по району Соколиная гора подполковник внутренней службы Сергей Шубабко. Они вручили Павлу Андреевичу подарки и цветы.Юбиляр с удовольствием принимал поздравления и наилучшие пожелания от полицейских. Особенно растрогали Павла Андреевича поздравления, которые ему передали от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Алексея Кузнецова.Павел Андреевич Галкин родился в селе Новое Гаритово Избердеевского района Тамбовской области. В 1941 году Павлу было 13 лет, но, несмотря на столь юный возраст, он трудился наравне со взрослыми, за что удостоен звания ветерана трудового фронта. Павел Андереевич был одним из тех, кто ковал Победу в тылу.Затем была срочная служба в Пограничных войсках СССР на советско-иранской границе. Вернувшись из армии, Павел Андреевич продолжил служить Отечеству уже в качестве милиционера 31-м отделе милиции Первомайского РОВД (ныне ОМВД России по району Соколиная гора). По словам членов Совета ветеранов УВД по ВАО, Павел Андреевич был лучшим милиционером-мотоциклистом всего Первомайского РОВД. На пенсию вышел в звании старшины милиции.Павел Галкин всегда был в великолепной физической форме и, несмотря на преклонные годы, сейчас продолжает ежедневные тренировки с гирями.За праздничным столом ветеран с удовольствием вспоминал о службе в милиции, о том, что никогда не терял оптимизма. А а еще делился планами на будущее и, конечно, расспрашивал действующих сотрудников о том, как служат полицейские сегодня.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73