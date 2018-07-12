Тина Канделаки вступила в соперничество с самой первой леди Америки Меланьей Трамп. Телеведущая опубликовала коллаж, на котором изображена с супругой президента США, причем обе оказались облачены в один и тот же наряд.

Тина Канделаки вступила в соперничество с самой первой леди Америки Меланьей Трамп. Телеведущая опубликовала коллаж, на котором изображена с супругой президента США, причем обе оказались облачены в один и тот же наряд.Соревнование с Меланьей Трамп затеяла Тина Канделаки на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная телеведущая выложила коллаж, на котором запечатлена с первой леди США. Изюминка картинки в том, что обе женщины оказались в одинаковых платьях. "Кому больше подходит это платье: мне или Мелании Трамп? Голосуем! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам Канделаки.Судя по отзывам, Тина уверенно выиграла у Меланьи. "Конечно на Тине платье лучше сидит, аккуратная талия! Милания конечно красотка, но в этом платье она как коровушка", "Конечно Вам👍! Кто такая Мелани(((", "Тина красотка 💋😍👍👍👍👍👍 конечно вам идет", "Меланин очень далеко до вашей фигуры.. вы однозначно красотка 👌🏻", "Вам! Куколка! Талия 👍" – высказались восхищенные поклонники.Однако нашлись и те, кто отдал пальму первенства Меланье Трамп. "Меланья Трамп однозначно лучше. Уж простите 😬", "Тина за Меланию платья донашивает. Прям карьерный рост в гору пошол. 😊", "На Мелании Трамп это платье по-королевски👌👌👌👍👍👍👍А на вас обыденно!Мелания просто роскошная,офигенная👍👍👍", "Мелании идет все!) Тина вам респект ✊" – прокомментировали интернет-пользователи.Ранее Канделаки раскритиковали за опубликованный ролик, в котором та скачет по дорожке. выполняя физическое упражнение. Почему-то многие подписчики высказали мнение, что чисто эстетически это не очень привлекательно смотрится, и попросили видео удалить.