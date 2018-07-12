Многим знакома ситуация – близкая подруга бесконечно жалуется на мужа. Кажется, только его недостатки и проколы занимают все ее внимание, и поговорить о чем-то другом она просто не в состоянии. Или мама постоянно сетует на плохое настроение, самочувствие, погоду и несимпатичных ей соседей, возводя в степень эпизоды, которые кажутся вам незначительными. Коллега на работе непрерывно обсуждает несовершенство руководства, регулярно поднимая тему плохого управления. Нескончаемые жалобы окружающих не могут пройти незамечено.

Многим знакома ситуация – близкаяподруга бесконечно жалуется на мужа. Кажется, только его недостатки и проколызанимают все ее внимание, и поговорить о чем-то другом она просто не всостоянии. Или мама постоянно сетует на плохое настроение, самочувствие, погодуи несимпатичных ей соседей, возводя в степень эпизоды, которые кажутся вамнезначительными. Коллега на работе непрерывно обсуждает несовершенстворуководства, регулярно поднимая тему плохого управления. Нескончаемые жалобыокружающих не могут пройти незамечено.Стоит ли их выслушивать иливсе-таки необходимо отстраниться? Об этом рассказывает психолог ЛидияАндреева.Безусловно, не стоит слушатьжалобы постоянных нытиков. Ключевое слово – "постоянных". Однако сказать, чтонельзя слушать жалобы вообще было бы неправильно, поскольку мы живем всоциуме, взаимодействуем друг с другом, каждому из нас, так или иначе, нужнаэмпатия и поддержка. По-человечески понятно, что у многих возникают сложности иэто нормально, так складывается жизнь. Поделиться с кем-то близким своим сокровенным,не всегда приятным, хочется большинству, и в этом нет ничего дурного. Возможностьс кем-то поговорить и озвучить свою проблему, дает понимание, как ее решать и действоватьдальше. Человек, который выслушал, может дать дельный совет и подсказать, как выйтииз той или иной ситуации.Другой вопрос, когда кто-тожалуется нескончаемо, сводя любой разговор к своим проблемам и негативу. Естькатегория людей – плакальщики, их еще называют "жертва жизни". При постоянномконтакте с таким человеком, собственные дела, требующие решения, отходят навторой план, так как энергия направлена на сопереживание нытику, а также попыткупомочь ему справиться с неудачами. Наш мозг бессознательно обрабатываетогромное количество информации, но до сознания доходит не более 10%. Если вдругэтот процент увеличивается, происходит перегруз и человек устает психически,что приводит к полной потере жизненных сил и невозможности решать своипроблемы. Мы так устроены – энергия направляется именно туда, куда направленовнимание.Помочь плакальщику не так-топросто. На каждый совет или предлагаемые пути решения очередной его проблемы, унего тут же найдутся сотни причин, почему он не может это выполнить. Жертважизни будет всегда находить массу отговорок, продолжая жить в страданиях иобидах. Быть жертвой выгодно. Позиция жалобщика – ничего не предпринимать и непытаться самостоятельно решить свои трудности. Все сводится к желанию получить вниманиеи эмоциональную поддержку собеседника, который посетует вместе с нытиком нанесовершенство этого мира и тотальную несправедливость. Пессимист обязательнобудет обвинять в своих бедах кого угодно, только не себя и собственнуюинфантильность. Позиция сочувствующего в данной ситуации весьма незавидна. Еговремя утекает впустую, он принимает на себя груз чужих негативных эмоций,получая взамен чувство тревоги, которая тоже забирает у него энергию.Сопереживающим слушателямпостоянных нытиков важно понять, что от таких людей нужно отстраняться какможно дальше, ограничивая контакты с ними, так как сочувствующие становятся всеголишь источником внимания и эмоциональной помойкой для жертвы жизни, безпрактической пользы как для себя, так и для плакальщика.Сложнее избавиться от подобныхотношений, когда постоянным источником жалоб является очень близкий человек,например, мама, подруга или брат. В данном случае, неплохо бы научитьсяговорить "нет". Объяснить нежелание выслушивать нытье можно незнанием путейрешений проблемы и невозможностью помочь практически.Впрочем, внутренне далеконе каждый готов к подобному протесту. Многие испытывают чувство вины илинеловкости, ощущают себя предателями и корят за невнимательность к роднымлюдям, боятся быть плохими. Тогда имеет смысл научиться вполне безобиднойхитрости. Нужно придумать проблему, которая намного хуже, чем описывает ее вечнонесчастный родственник, и начать расписывать ее так, как будто это конец света.Необходимо призвать на помощь всю свою фантазию и ярко расписать самые плохиеситуации, которые помогут осознать нытику, что может быть намного хуже, чем унего. Тогда жалобщик либо сбежит,либо перестанет плакаться, ведь у него нет задачи внимательно выслушать ипосочувствовать. Наоборот – это он хочет получить сочувствие и внимание. Неполучая ожидаемого, нытик сам отстанет от того, к кому пришел жаловаться.Это позволит слушателю абстрагироваться от негатива эмоционально, сберечь силыи равновесие, и сохранить хорошие отношения с дорогими сердцу людьми.