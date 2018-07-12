Президент Украины Петр Порошенко сделал на саммите НАТО сенсационное заявление. По его словам, на территории его страны якобы активно действуют российские агенты ФСБ.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко сделал на саммите НАТО сенсационное заявление. По егословам, на территории его страны якобы активно действуют российские агенты ФСБ.Украинский лидер отметил, что доволен, что в НАТОсчитают политику России "агрессией". Он добавил, что "это самоеглавное"."У насроссийская ФСБ по всей стране", – цитирует политика РИА "Новости".Стоит отметить, что подобные "видения" и "галлюцинации" у Порошенко наблюдаютсяна впервые. Он нередко видел "руку Кремля" в тех или иных событиях, связанных сУкраиной.Официальный Киеврегулярно заявляет о работе российских сотрудников спецслужб на Украине. Служба безопасности Украины регулярно заявляето задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиянах, которыеякобы готовят диверсии в Незалежной. Москва подобные нападки неоднократноопровергала.Отметим,что внутрироссийская спецслужба ФСБ за пределами страны не действует. Кажется странным, что обэтом не знает президент Украины. За границей же работают Служба внешнейразведки и Главное управление Генштаба.Вместе с тем, президент США ДональдТрамп и Петр Порошенко провели встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Однакоамериканский лидер уделил коллеге лишь 20 минут, передает . Судя повсему, он устал от жалоб и предложений президента Украины.Напомним, саммит проходит с 11 по 12 июля. Помимо стран —участниц НАТО, приглашены руководители десятков государств-партнеров,в том числе Украины и Грузии.