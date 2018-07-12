Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинение в адрес судмедэксперта Михаила Клейменова по делу пьяного мальчика. Клейменов ранее выявил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего Алеши Климко.

Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинение в адрес судмедэксперта Михаила Клейменова по делу "пьяного мальчика". Клейменов ранее выявил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего Алеши Климко.Эксперта обвиняют в халатности по статье 293 УК РФ, передает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Уголовное дело передано в Железнодорожный городской суд Московской области. Ранее сообщалось, что Клейменов был отстранен от должности.По версии следствия, он допустил ряд серьезных нарушений во время проведения экспертизы. При сборе образцов крови использовался металлический черпак, что привело к их загрязнению. Также Клейменов не проследил за незамедлительной передачей крови в химическую лабораторию. В результате этих нарушений отобранные образцы забродили – и в крови образовались 2,7% ацетальдегида и этилового спирта. Именно 2,7 промилле алкоголя выявил Клейменов в крови мальчика при судмедэкспертизе, что привело к процессуальной проверке родителей ребенка – и причинению им "глубоких душевных переживаний и морального вреда". Повторно проведенная экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови погибшего.23 апреля 2017 года в Балашихе во дворе жилого дома Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила ребенка. Алеше Шимко было шесть лет. Суд приговорил Алисову к трем годам колонии-поселения.