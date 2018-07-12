Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку в ЛИИ имени Громова, пострадавших нет.

Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку в ЛИИ имени Громова, пострадавших нет.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал генеральный директор исследовательского института Евгений Пушкарский.Он подчеркнул, что, несмотря на инцидент, полеты на территории ЛИИ имени Громова продолжаются в штатном режиме.В компании "Гражданские самолеты Сухого", в свою очередь, отметили, что Sukhoi Superjet-100 получил незначительные повреждения после того, как при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси и заверили, что самолет вскоре будет "восстановлен для продолжения испытаний".Его пилотировал заместитель начальника летной службы — летчик-испытатель, имеющий общий налет 11450 часов, из них на испытаниях — более 1600 часов. Также на борту находились инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра. Никто не пострадал. Причины неисправности выясняются.