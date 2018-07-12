Праздник Огурца в Суздале занял почетное второе место в рейтинге самых популярных июльских гастрономических фестивалей России. Восьмую строчку рейтинга отдали фестивалю агротуризма Сырмарка, который впервые пройдёт в деревне Крутово, Петушинского района.

Праздник Огурца в Суздале занял почетное второе место в рейтинге самых популярных июльских гастрономических фестивалей России. Восьмую строчку рейтинга отдали фестивалю агротуризма "Сырмарка", который впервые пройдёт в деревне Крутово, Петушинского района. Восемнадцатый Международный праздник Огурца, в этом году приуроченный к Чемпионату мира по футболу, пройдёт с 14 по 15 июля на территории музея деревянного зодчества в Суздале. В программе мероприятия – дегустация солёных и свежих огурцов, мастер-классы по приготовлению огуречных блюд, а также большой концерт.