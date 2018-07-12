Штраф в 900 малайзийских ринггитов – таков снисходительный приговор суда в отношении малайзийского торговца Че Абдулы Карима. Единственной претензией к богачу, заключившему брак с 11-летней девочкой стало то, что он не получил разрешения на многоженство.

Штраф в 900 малайзийских ринггитов – таков снисходительныйприговор суда в отношении малайзийского торговца Че Абдулы Карима. Единственнойпретензией к богачу, заключившему брак с 11-летней девочкой стало то, что он неполучил разрешения на многоженство.Девочка так и останется невестой 41-летнего Че Абдулы Карим.Правда, она пока останется в доме родителей, а официально вступит в брак, когдаей исполнится 16 лет. Шариатский суд решил, что торговцу придется выплатитьштраф (эквивалент 15 тысяч российских рублей), так как две жены Карима недавали согласия на то, чтобы он привел в дом третью супругу.Родители выдали 11-летнюю дочь замуж за малайзийскогомногоженца из-за нищеты. За это он согласился оплатить долги семьи малолетнейневесты. Однако фотография, которую выложила в интернет одна из жен Карима,стала вирусной и вызвала скандал, что вынудило власти Малайзии признать бракнезаконным.У имама уже есть две жены и шестеро детей в возрасте отпяти до восемнадцати лет. Однако многоженец считает себя жертвой травли. "Ябыл огорчен различной критикой и обвинениями, выдвинутыми против меня всоциальных сетях после того, как я взял ее в качестве моей третьей жены", – приводит слова малайзийца со ссылкой на британскую Mirror.Отец девочки также пытается оправдать свое решение выдатьнесовершеннолетнюю девочку замуж. Он теперь говорит, что дочери не 11, а 12 – ато и 13 лет. По словам мужчины, девочка была знакома с будущим мужем, так каких семья работала на каучуковой плантации в Малайзии. Когда имам впервыепопросил взять ребенка в жены, ему отказали, сославшись на возраст. Темнеменее, тот продолжал настаивать, Карим предложил забрать невесту в свой дом,когда она подрастет.