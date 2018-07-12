Юлия Тимошенко разработала план по возвращению Крыма в состав Незалежной. Главный элемент в стратегии лидера партии Батькивщина – мощная украинская армия.

Юлия Тимошенко разработала план по возвращению Крыма всостав Незалежной. Главный элемент в стратегии лидера партии "Батькивщина"– "мощная украинская армия".Крым и Донбасс – украинская территория,и никто не может вести разговоры о том, чтобы отдатьее часть. С таким лозунгом Юлия Тимошенко выступила на встрече с военными,принимавшими участие в боевых действиях на востоке Украины. Лидер "Батькивщины"призвала их не допустить "теневой легализации" воссоединенияполуострова с Россией."Наша команда много сделала, чтобы сформировать видениетого, как достигнуть мира и вернуть Крым и Донбасс", – подчеркнулаТимошенко. По ее словам, Украине необходим мир – который можно установитьтолько с помощью "мощной украинской армии"и Будапештского меморандума.Говоря о Будапештском меморандуме, Тимошенко имела ввиду документ,подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, Россиии Великобритании. Он гарантирует соблюдение положений Заключительного актаСБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружияв отношении Украины как не обладающего ядерным оружиемгосударства.В марте 2014 года в Крыму прошел референдум П его итогам полуостровстал частью территории России, а Севастополь – городом федерального значения.Киев и западные страны референдум не признали. Москва подчеркивает, что всепроходило в полном соответствии с нормами международного права, напоминаетТимошенко, кроме всего прочего, выразила сожаление, чтоУкраина не вступила в Североатлантический альянс сразу после подписанияБудапештского меморандума. По ее словам, Украина не может двигаться вперед, покана территории страны идет война. Упомянула политик и о коррупции, которая, помнению Тимошенко, негативно сказывается на состоянии страны, пишет .Напомним, ранее бывший министр обороны Украины АнатолийГриценко заявил: если страна попытается силой вернуть Крым, против нее введутсанкции. И на этом, по словам Гриценко, "Украина закончится".