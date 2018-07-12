Юлия Тимошенко разработала план по возвращению Крыма в
состав Незалежной. Главный элемент в стратегии лидера партии Батькивщина
– мощная украинская армия.
Юлия Тимошенко разработала план по возвращению Крыма в
состав Незалежной. Главный элемент в стратегии лидера партии "Батькивщина"
– "мощная украинская армия".
Крым и Донбасс – украинская территория,
и никто не может вести разговоры о том, чтобы отдать
ее часть. С таким лозунгом Юлия Тимошенко выступила на встрече с военными,
принимавшими участие в боевых действиях на востоке Украины. Лидер "Батькивщины"
призвала их не допустить "теневой легализации" воссоединения
полуострова с Россией.
"Наша команда много сделала, чтобы сформировать видение
того, как достигнуть мира и вернуть Крым и Донбасс", – подчеркнула
Тимошенко. По ее словам, Украине необходим мир – который можно установить
только с помощью "мощной украинской армии"и Будапештского меморандума.
Говоря о Будапештском меморандуме, Тимошенко имела ввиду документ,
подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России
и Великобритании. Он гарантирует соблюдение положений Заключительного акта
СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия
в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием
государства.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум П его итогам полуостров
стал частью территории России, а Севастополь – городом федерального значения.
Киев и западные страны референдум не признали. Москва подчеркивает, что все
проходило в полном соответствии с нормами международного права, напоминает
Тимошенко, кроме всего прочего, выразила сожаление, что
Украина не вступила в Североатлантический альянс сразу после подписания
Будапештского меморандума. По ее словам, Украина не может двигаться вперед, пока
на территории страны идет война. Упомянула политик и о коррупции, которая, по
мнению Тимошенко, негативно сказывается на состоянии страны, пишет .
Напомним, ранее бывший министр обороны Украины Анатолий
Гриценко заявил: если страна попытается силой вернуть Крым, против нее введут
санкции. И на этом, по словам Гриценко, "Украина закончится".