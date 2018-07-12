Дональд Трамп решил сохранять интригу в вопросе признания
Крыма российским. За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американский
президент дал понять, что он еще поторгуется в этом вопросе с Кремлем.
Дональд Трамп решил сохранять интригу в вопросе признания
Крыма российским. За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американский
президент дал понять, что он еще поторгуется в этом вопросе с Кремлем.
После того, как Трамп дал задания всем членам НАТО на
саммите в Брюсселе повышать обороноспособность, дело дошло до обсуждения злободневной
темы последних лет. Российский Крым не дает покоя Вашингтону и его союзникам.
Американский президент заявил, что ему не нравится ситуация
вокруг Крыма и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго до
того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его
смену, а не в мою", – сказал Трамп на внеплановой пресс-конференции в
Брюсселе.
"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но
он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше – я не могу вам
сказать", – приводит слова Трампа РИА Новости.
Напомним, что в июне 2018 года на вопрос о признании Крыма
российским Трамп ответил: "Посмотрим", что дало наблюдателям и
экспертам пищу для размышлений. Некоторые утверждали, что глава Белого дома уже
чуть ли не признал очевидное. Другие высказывали мнение, что свой окончательный
вердикт на эту тему Трамп вынесет 16 июля в Хельсинки на встрече с Владимиром
Путиным.
В свою очередь пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что вопрос
принадлежности Крыма закрыт окончательно, его нет в повестке саммита в
Хельсинки.
Между тем на этой неделе в прессе появилась информация о
большой сделке, которая якобы готовится ко встрече Трампа с Путиным и которая
серьезно поменяет расстановку сил во всем мире. Речь идет об обмене Украины на
Сирию, а точнее о передаче России карт-бланша на урегулирование ситуации в арабской
республике. Взамен Запад снимет с Москвы санкции, введенные из-за ситуации с
Крымом.
Что касается сегодняшней встречи в Брюсселе, то ее повестка
так или иначе была связана с Россией. В частности, лидеры стран НАТО обсуждали масштабный
проект "Северный поток – 2", который очень не нравится Трампу. Он в
очередной раз сделал такое заявление и добавил, что всем союзникам Америки
нужно срочно решить, что делать со строящимся газопроводом.