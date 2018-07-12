Дональд Трамп решил сохранять интригу в вопросе признания Крыма российским. За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американский президент дал понять, что он еще поторгуется в этом вопросе с Кремлем.

Дональд Трамп решил сохранять интригу в вопросе признанияКрыма российским. За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американскийпрезидент дал понять, что он еще поторгуется в этом вопросе с Кремлем.После того, как Трамп дал задания всем членам НАТО насаммите в Брюсселе повышать обороноспособность, дело дошло до обсуждения злободневнойтемы последних лет. Российский Крым не дает покоя Вашингтону и его союзникам.Американский президент заявил, что ему не нравится ситуациявокруг Крыма и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго дотого, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в егосмену, а не в мою", – сказал Трамп на внеплановой пресс-конференции вБрюсселе."Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Ноон позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше – я не могу вамсказать", – приводит слова Трампа РИА Новости.Напомним, что в июне 2018 года на вопрос о признании Крымароссийским Трамп ответил: "Посмотрим", что дало наблюдателям иэкспертам пищу для размышлений. Некоторые утверждали, что глава Белого дома ужечуть ли не признал очевидное. Другие высказывали мнение, что свой окончательныйвердикт на эту тему Трамп вынесет 16 июля в Хельсинки на встрече с ВладимиромПутиным.В свою очередь пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что вопроспринадлежности Крыма закрыт окончательно, его нет в повестке саммита вХельсинки.Между тем на этой неделе в прессе появилась информация обольшой сделке, которая якобы готовится ко встрече Трампа с Путиным и котораясерьезно поменяет расстановку сил во всем мире. Речь идет об обмене Украины наСирию, а точнее о передаче России карт-бланша на урегулирование ситуации в арабскойреспублике. Взамен Запад снимет с Москвы санкции, введенные из-за ситуации сКрымом.Что касается сегодняшней встречи в Брюсселе, то ее повесткатак или иначе была связана с Россией. В частности, лидеры стран НАТО обсуждали масштабныйпроект "Северный поток – 2", который очень не нравится Трампу. Он вочередной раз сделал такое заявление и добавил, что всем союзникам Америкинужно срочно решить, что делать со строящимся газопроводом.