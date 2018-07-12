Разброд и шатание в стане наших западных
партнеров продолжает усиливаться. Президент США Дональд Трамп,
прибыв в Брюссель для участия в саммите НАТО, принялся критиковать европейских
союзников за слишком малые расходы на оборону и якобы энергетическую зависимость от Москвы.
Лидеры Старого Света хватаются за голову и боятся, что глава Белого дома
попытается договориться у них за спиной с президентом России Владимиром Путиным
в Хельсинки на предстоящих 16 июля переговорах двух стран.
Разброд и шатание в стане наших западных
"партнеров" продолжает усиливаться. Президент США Дональд Трамп,
прибыв в Брюссель для участия в саммите НАТО, принялся критиковать европейских
союзников за слишком малые расходы на оборону и якобы энергетическую зависимость от Москвы.
Лидеры Старого Света хватаются за голову и боятся, что глава Белого дома
попытается договориться у них за спиной с президентом России Владимиром Путиным
в Хельсинки на предстоящих 16 июля переговорах двух стран.
Один из упреков, озвученных американским лидерам своим
европейским союзникам, прежде всего, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, связан со
строительством газопровода "Северный поток – 2". Глава Белого дома
заявил, что Берлин якобы находится в энергетической зависимости от Москвы.
Германия, сказал Трамп является "заложницей России", тратя миллиарды
долларов на российское голубое топливо.
Между тем эксперты полагают, что подобный шантаж никак
связан с Россией. По словам директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ
Юрия Рогулева, Трамп использует трубопровод в качестве давления на своих
европейских союзников.
"Он говорит, что они отдают миллиарды долларов России,
полагаясь на ее энергоресурсы, при этом заставляя США тратить свои деньги на их
безопасность. Россия тут совершенно ни при чем", – цитирует аналитика НСН.
По его словам, Трамп давит на Брюссель, стараясь добиться от Европы увеличения
расходов на оборону, которые в настоящее время не достигают необходимой планки
в 2%.
Европейские союзники встали перед сложным выбором. С одной
стороны, плясать под американскую дудку им не хочется, с другой, у Трампа
впереди переговоры с Путиным, поэтому в Брюсселе и Берлине опасаются, что, не
найдя общего языка с Европой, глава Белого дома сможет договориться с
российским лидером.
Подобные опасения озвучил координатор правящей коалиции ФРГ
по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, который признал серьезную
обеспокоенность в Североатлантическом альянсе относительно того, что Трамп
может предпринять на встрече с Путиным шаги, не согласованные с НАТО.
Тревожно и бывшему послу США в России Александру Вершбоу. В
интервью изданию "Коммерсант" дипломат назвал нынешнего президента
Соединенных Штатов "непредсказуемым". По его словам, союзники боятся,
что Трамп изменит американскую позицию по Украине и Крыму, а также в
одностороннем порядке объявит об уменьшении численности вооруженных сил США в
Европе.
Напомним, очередной саммит стран-членов НАТО проходит 11-12
июля. После этого Дональд Трамп летит в Хельсинки, где 16 июля он проведет
переговоры с президентом России Владимиром Путиным.