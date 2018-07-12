Разброд и шатание в стане наших западных партнеров продолжает усиливаться. Президент США Дональд Трамп, прибыв в Брюссель для участия в саммите НАТО, принялся критиковать европейских союзников за слишком малые расходы на оборону и якобы энергетическую зависимость от Москвы. Лидеры Старого Света хватаются за голову и боятся, что глава Белого дома попытается договориться у них за спиной с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки на предстоящих 16 июля переговорах двух стран.

Разброд и шатание в стане наших западных"партнеров" продолжает усиливаться. Президент США Дональд Трамп,прибыв в Брюссель для участия в саммите НАТО, принялся критиковать европейскихсоюзников за слишком малые расходы на оборону и якобы энергетическую зависимость от Москвы.Лидеры Старого Света хватаются за голову и боятся, что глава Белого домапопытается договориться у них за спиной с президентом России Владимиром Путинымв Хельсинки на предстоящих 16 июля переговорах двух стран.Один из упреков, озвученных американским лидерам своимевропейским союзникам, прежде всего, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, связан состроительством газопровода "Северный поток – 2". Глава Белого домазаявил, что Берлин якобы находится в энергетической зависимости от Москвы.Германия, сказал Трамп является "заложницей России", тратя миллиардыдолларов на российское голубое топливо.Между тем эксперты полагают, что подобный шантаж никаксвязан с Россией. По словам директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУЮрия Рогулева, Трамп использует трубопровод в качестве давления на своихевропейских союзников."Он говорит, что они отдают миллиарды долларов России,полагаясь на ее энергоресурсы, при этом заставляя США тратить свои деньги на ихбезопасность. Россия тут совершенно ни при чем", – цитирует аналитика НСН.По его словам, Трамп давит на Брюссель, стараясь добиться от Европы увеличениярасходов на оборону, которые в настоящее время не достигают необходимой планкив 2%.Европейские союзники встали перед сложным выбором. С однойстороны, плясать под американскую дудку им не хочется, с другой, у Трампавпереди переговоры с Путиным, поэтому в Брюсселе и Берлине опасаются, что, ненайдя общего языка с Европой, глава Белого дома сможет договориться сроссийским лидером.Подобные опасения озвучил координатор правящей коалиции ФРГпо трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, который признал серьезнуюобеспокоенность в Североатлантическом альянсе относительно того, что Трампможет предпринять на встрече с Путиным шаги, не согласованные с НАТО.Тревожно и бывшему послу США в России Александру Вершбоу. Винтервью изданию "Коммерсант" дипломат назвал нынешнего президентаСоединенных Штатов "непредсказуемым". По его словам, союзники боятся,что Трамп изменит американскую позицию по Украине и Крыму, а также водностороннем порядке объявит об уменьшении численности вооруженных сил США вЕвропе.Напомним, очередной саммит стран-членов НАТО проходит 11-12июля. После этого Дональд Трамп летит в Хельсинки, где 16 июля он проведетпереговоры с президентом России Владимиром Путиным.