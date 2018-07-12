Во Владимире за первое полугодие 2018 года на свет появилось более 6 тысяч детей. При этом родилось 96 двоен и три тройни. Больше всего детей родилось во Владимире, затем следуют Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Меленки и Юрьев-Польский.

Во Владимире за первое полугодие 2018 года на свет появилось более 6 тысяч детей. При этом родилось 96 двоен и три тройни. Больше всего детей родилось во Владимире, затем следуют Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Меленки и Юрьев-Польский. Кроме того, за 5 месяцев этого года во Владимирской области появилось 100 детей, зачатых с помощью ЭКО.