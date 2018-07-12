Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд.
Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд.
"Ничего хорошего в их отношениях
нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать,
что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости
в их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая
женщина. И именно ее он считает своей женой", – рассказала Dni.Ru .
Отношения Ани Лорак с мужем
напоминают гостевой брак в худшем его проявлении, говорит ведунья. "Счастья в
этой семье нет. Лорак, конечно, звезда и очень популярна. Но в личной жизни ей катастрофически
не везет. Женского счастья нет, много переживаний, она очень часто плачет навзрыд",
– уверена гадалка.
"Ани Лорак всеми силами пытается
сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы, искренней и чистой любви в этой
паре не будет. Певицы не показывает свои душевные раны публике, но в скором
времени личные переживания найдут отражение в ее творчестве. Композиции станут буквально
страдальческими. Есть угроза впасть в глубокую
депрессию", – предупредила Саона.