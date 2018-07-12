Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд.

Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд."Ничего хорошего в их отношенияхнет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать,что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близостив их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимаяженщина. И именно ее он считает своей женой", – рассказала Dni.Ru .Отношения Ани Лорак с мужемнапоминают гостевой брак в худшем его проявлении, говорит ведунья. "Счастья вэтой семье нет. Лорак, конечно, звезда и очень популярна. Но в личной жизни ей катастрофическине везет. Женского счастья нет, много переживаний, она очень часто плачет навзрыд",– уверена гадалка."Ани Лорак всеми силами пытаетсясохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы, искренней и чистой любви в этойпаре не будет. Певицы не показывает свои душевные раны публике, но в скоромвремени личные переживания найдут отражение в ее творчестве. Композиции станут буквальнострадальческими. Есть угроза впасть в глубокуюдепрессию", – предупредила Саона.