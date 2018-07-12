Фырканье лошадей – вовсе не реакция организма на
раздражение. Как выяснилось, оно несет в себе эмоциональную нагрузку. Ученые
выяснили, что таким образом скакуны одобряют действия хозяина.
Фырканье лошадей – вовсе не реакция организма на
раздражение. Как выяснилось, оно несет в себе эмоциональную нагрузку. Ученые
выяснили, что таким образом скакуны одобряют действия хозяина.
Заключение биологов из Реннcкого университета во Франции стало
результатом долгих наблюдений за пятью десятками скакунов. Часть лошадей
обитала в тесных и неухоженных конюшнях, другая – в абсолютной свободе на
пастбище. В результате исследователи получили, как они заявляют, "надежный
индикатор", который позволяет понять, что нравится, а что не нравится животному.
"Наши наблюдения показали, что лошади чаще фыркают во
время приятных событий в их жизни. К примеру, во время обеда или выгула по
пастбищу, о чем также говорит то, что их уши направлены вперед и подняты вверх",
– заявила биолог Матильда Штомп.
Установлено, что лошади, которые больше времени проводят в
конюшнях и испытывают при этом стресс, фыркают
заметно реже, чем их вольные сородичи. Кроме того, скакуны чаще фыркали, когда
ели более свежую и сочную траву или просто были довольны жизнью, общаясь с
сородичами и людьми.
Ранее считалось, что лошади фыркают, очищая нос от слизи и
грязи. Теперь же зоологи уверены, что скакуны таким образом демонстрируют свое
эмоционально состояние. Учены считают, что новые знания можно использовать для изучения психологии
поведения лошадей и улучшения их жизни, заключают авторы статьи.
В последнее время появляется все больше свидетельств того,
что животным свойственны вполне человеческие черты интеллекта и эмоции. К
примеру, установлено, что собаки понимают не только интонации, но и смысл слов,
которые говорят им хозяева. Ученые также считают, что животные общаются с
людьми не ради еды – а ради позитивных эмоций, пишет журнал PLoS One.