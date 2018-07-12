Фырканье лошадей – вовсе не реакция организма на раздражение. Как выяснилось, оно несет в себе эмоциональную нагрузку. Ученые выяснили, что таким образом скакуны одобряют действия хозяина.

Фырканье лошадей – вовсе не реакция организма нараздражение. Как выяснилось, оно несет в себе эмоциональную нагрузку. Ученыевыяснили, что таким образом скакуны одобряют действия хозяина.Заключение биологов из Реннcкого университета во Франции сталорезультатом долгих наблюдений за пятью десятками скакунов. Часть лошадейобитала в тесных и неухоженных конюшнях, другая – в абсолютной свободе напастбище. В результате исследователи получили, как они заявляют, "надежныйиндикатор", который позволяет понять, что нравится, а что не нравится животному."Наши наблюдения показали, что лошади чаще фыркают вовремя приятных событий в их жизни. К примеру, во время обеда или выгула попастбищу, о чем также говорит то, что их уши направлены вперед и подняты вверх",– заявила биолог Матильда Штомп.Установлено, что лошади, которые больше времени проводят вконюшнях и испытывают при этом стресс, фыркаютзаметно реже, чем их вольные сородичи. Кроме того, скакуны чаще фыркали, когдаели более свежую и сочную траву или просто были довольны жизнью, общаясь ссородичами и людьми.Ранее считалось, что лошади фыркают, очищая нос от слизи игрязи. Теперь же зоологи уверены, что скакуны таким образом демонстрируют своеэмоционально состояние. Учены считают, что новые знания можно использовать для изучения психологииповедения лошадей и улучшения их жизни, заключают авторы статьи.В последнее время появляется все больше свидетельств того,что животным свойственны вполне человеческие черты интеллекта и эмоции. Кпримеру, установлено, что собаки понимают не только интонации, но и смысл слов,которые говорят им хозяева. Ученые также считают, что животные общаются слюдьми не ради еды – а ради позитивных эмоций, пишет журнал PLoS One.