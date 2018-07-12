Американская теннисистка Серена Уильямс стала второй финалисткой Открытого чемпионата Великобритании. 23-кратная победительница турниров Большого шлема и семикратная чемпионка Уимблдона впервые вышла в столь престижный финал после рождения в прошлом году дочери.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала второй финалисткой Открытого чемпионата Великобритании. 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" и семикратная чемпионка Уимблдона впервые вышла в столь престижный финал после рождения в прошлом году дочери.Семикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде, у которой был 23-й номер "посева", играла в полуфинале против тринадцатой ракетки Уимблдона немки Юлии Гергес. Но преимущество Уильямс-младшей было весьма значительным: у Гергес практически не было ни шанса и она проиграла со счетом 2:6, 4:6. В финале Серена сыграет еще с одной немкой – Ангеликой Кербер.