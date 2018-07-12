Ковров - умный город? Одна из топливных компаний выразила готовность заняться разработкой платформы «умный город» для Коврова. Ожидается, что нововведения, в первую очередь, коснутся системы ЖКХ. С помощью умного города удастся повысить качество работы.

Ковров - "умный город"? Одна из топливных компаний выразила готовность заняться разработкой платформы «умный город» для Коврова. Ожидается, что нововведения, в первую очередь, коснутся системы ЖКХ. С помощью "умного города" удастся повысить качество работы. Несмотря на то, что уже сегодня многие муниципалитеты используют элементы "умного города", комплексные решения в нашем регионе ещё не применены.