В Архангельске появилась остановка в виде футбольных ворот, внутри нее установлены шесть кресел болельщиков, раскрашенных в цвета российского триколора, пишут местные СМИ.

Инициаторами установки такой конструкции стали сотрудники архангельского рекламного агентства, решив таким образом поблагодарить российскую сборную за достойную борьбу на ЧМ-2018.Фото: ї arhcity.ruДля создания ворот и перекладин использовали вентиляционные трубы, в верхней части прикреплен баннер со слоганами: "Вместе мы команда" и "Спасибо за борьбу".Павильон будет украшать город до конца чемпионата мира.