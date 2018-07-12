В Киеве автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Украины Павел Пензенык, сбил людей в правительственном квартале в центре Киева, где проходит митинг.

В Киеве автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Украины Павел Пензенык, сбил людей в правительственном квартале в центре Киева, где проходит митинг, передает РИА Новости.Как заявила депутат Оксана Продан, пострадавших уже забрала скорая. В автомобиле, совершившем ДТП, находился депутат Рады, исполняющий обязанности главы комитета Рады по вопросам регламента Пензенык. Он был выведен из машины в сопровождении полиции, водитель остался в автомобиле.По словам очевидцев, наезд на активистов "Автоевросилы" произошел, когда они попытались заблокировать выезды из здания парламента. Пострадали два человека, у одного — открытый перелом ноги.После наезда произошла потасовка между правоохранителями, которые кордоном окружили автомобиль, и активистами.