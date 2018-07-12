Средства на оборудование направили из резервного фонда президента России

Средства на оборудование направили из резервного фонда президента РоссииВ городскую больницу в Гусь-Хрустальном купили новый томограф.Стоимость оборудования - 45 млн рублей. Средства на него направили из резервного фонда президента РФ. Мультиспиральный компьютерный томограф нужен для того, чтобы своевременно обнаружить у пациента онкологические заболевания, а также проводить дифференциальную диагностику инсультов.Для дорогостоящего медицинского оборудования подготовили специальное помещение и обучили сотрудников. В больнице предполагают, что томограф будет работать в круглосуточном режиме.