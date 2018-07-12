Тринадцать строк великой греческой поэмы были найдены в крупнейшем святилище, на родине Олимпийских игр.

В Греции обнаружили глиняную табличку, на которой выгравирован отрывок из "Одиссеи". Это, вероятно, один из древнейших известных списков поэмы, сообщается на сайте Министерства культуры и спорта Греции.Артефакт сохранил 13 строк из XIV песни "Одиссеи". В ней Одиссей, уже вернувшийся на Итаку после десятилетних странствий, разговаривает со своим другом, свинопасом Эвмеем.Находка была сделана командой греческих и немецких археологов на полуострове Пелопоннес, в Олимпии. Это крупнейшее святилище Древней Греции и родина Олимпийских игр.Точный возраст таблички пока не установлен. По предварительным данным, она изготовлена не позже третьего века нашей эры. Это время римского владычества над Элладой.Возраст новой находки вряд ли окажется рекордным (известны фрагменты списков, сделанных ещё до нашей эры). Однако таких древних артефактов чрезвычайно мало, и сохранившиеся на них отрывки довольно короткие. Поэтому каждая новая крупица древнего текста ценна.Она позволяет историкам лучше понять, как менялось со временем одно из величайших произведений мировой литературы. Как отмечается в сообщении министерства, находка является важным археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим памятником.Напомним, что вся поэма насчитывает 12109 строк. По мнению историков, она написана в VII–VIII веке до нашей эры. Тем не менее все имеющиеся списки гораздо моложе.К слову, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали, как была прочитана утраченная рукопись Галена, и о том, как любой желающий может поучаствовать в исследовании свитков Мёртвого моря.