В результате ДТП разлилось около 200—300 литров дизтоплива

В результате ДТП разлилось около 200—300 литров дизтопливаПрицеп-автоцистерна с дизельным топливом перевернулся на автодороге Р-152 в Шуйском районе Ивановской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.Авария с участием автоцистерны произошла возле населенного пункта Петрилово вечером 11 июля. В результате ДТП разлилось примерно 200—300 литров дизтоплива. Прибыв на место происшествия пожарные для локализации розлива подали ствол ГПС-600, угрозы воспламенения не было.На месте ДТП было организовано реверсивное движение. Цистерна была загерметизирована, затем ее подняли и увезли с место происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.