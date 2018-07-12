Они принадлежат к роду вредителей

Они принадлежат к роду вредителейЖуков вредителей и их личинок обнаружили в восьми районах Костромской области.Леса оказались под угрозой, так как эти насекомые опасны для древесины. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.Вредителей нашли в Мантуровском, Галичском, Солигаличском, Чухломском и Парфеньевском, Пыщугском, Павинском и Вохомском районах.Специалисты обнаружили следы жизнедеятельности жуков усачей рода Monochamus в лесах, а также в местах хранения и складирования древесины.Так, они наносят ущерб бюджету региона.