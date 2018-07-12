Об этом стало известно на открытии производства в Кировской области

Об этом стало известно на открытии производства в Кировской областиКрупный лесопромышленный холдинг Segezha Group заявил о намерении построить в Костромской области завод по производству фанеры. Выйти на строительство инвестор планирует уже в этом году.О расширении производства руководство Segezha Group заявило вчера на открытии Вятского фанерного комбината в Кировской области. В настоящее время для наращивания объемов производства, новый завод готов использовать древесину не только Кировской, но и Вологодской области,и Республики Коми.В регионе уже есть успешный опыт реализации крупных инвестиционных проектов в деревообработке. Этому способствуют большие объемы лесосырьевой базы и меры поддержки, которые оказывают местные власти промышленным предприятиям.В реализацию проекта по безотходному производству большеформатной фанеры инвестор намерен вложить около 8 млрд. рублей. Построить новый завод с проектной мощностью 130 тысяч куб. м. в год планируется в городе Галиче. Строительство будет вестись в рамках соглашения между администрацией Костромской области и лесопромышленным комплексом ООО «УК «Сегежа Групп», который входит в ПАО «АФК «Система».Переговоры о начале строительства в Костроме уже в этом году губернатор Костромской области Сергей Ситников проводил с председателем Совета директоров ПАО «АФК «Система» Владимиром Евтушенковым на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.Для галичан новый завод – это более 400 новых рабочих мест. Для обеспечения нового производства сырьем уже определены лесные участки с общим ежегодным объемом заготовки древесины 1,9 млн кубометров. Областные власти отмечают – инвестору будут предоставлены все льготы, которые предусмотрены региональным законодательством. Ожидается, что решение будет принято на инвестиционном совете в этом месяце.В министерстве промышленности и торговли РФ приветствуют инвестиционное решение о расширении производства Segezha Group. Лесопромышленный холдинг по выпуску березовой фанеры даст стимул для развития экономики сразу нескольких соседних регионов.