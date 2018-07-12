Осужденная отобрал у девушки деньги, угрожая ножом

Осужденная отобрал у девушки деньги, угрожая ножомКовровский городской суд приговорил 53-летнего мужчину к 5 годам 7 месяцам лишения свободы за разбойное нападение на женщину, сообщает прокуратура Владимирской области.Суд установил, что в апреле 2018 года вечером осужденный вошел в подъезд за девушкой, которая возвращалась домой. Мужчина надел маску, напал на девушку и, прижав ее к стене, потребовал деньги, угрожая ножом.Потерпевшая передала преступнику все деньги, которые у нее были с собой — тысячу рублей. После этого мужчина скрылся с места происшествия.В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд принял во внимание, что мужчина раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж и разбой. Государственный обвинитель настаивал на длительном сроке лишения свободы. Суд согласился с его позицией и назначил наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.