Регистратор одного из участников движения снял на видео момент столкновения микроавтобуса и грузовика в Новосибирской области. В результате аварии погиб один из участников ДТП.

В Татарском районе Новосибирской области 11 июля на трассе Р-254 произошло ДТП с участием трех автомобилей — двух грузовиков и микроавтобуса "Соболь", который сначала столкнулся с одной фурой, а затем задел другую.Раздался взрыв, и задымились оба грузовика. Один из них был оперативно потушен очевидцами, а второй выгорел почти полностью.В результате аварии водитель "Соболя" погиб на месте. О состоянии других участников ДТП не сообщается.