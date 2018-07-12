Подготовка к новому футбольному сезону завершилось победой.Товарищеский матч оказался успешным для наших футболистов. ФК "Торпедо" со счетом 2:0 одержал победу над Рязанским футбольным клубом. Забитыми мячами отметились Дмитрий Забродин и Павел Бычков.

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