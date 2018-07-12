Подготовка к новому футбольному сезону завершилось победой.Товарищеский матч оказался успешным для наших футболистов. ФК Торпедо со счетом 2:0 одержал победу над Рязанским футбольным клубом. Забитыми мячами отметились Дмитрий Забродин и Павел Бычков.
<a href="http://33live.ru/novosti/12-07-2018-v-novyj-sezon-s-pobedoj.html" target="_blank">В новый сезон с победой</a> - Подготовка к новому футбольному сезону завершилось победой.Товарищеский матч оказался успешным для наших футболистов. ФК Торпедо со счетом 2:0 одержал победу над Рязанским футбольным клубом. Забитыми мячами отметились Дмитрий Забродин и Павел Бычков.
[url=http://33live.ru/novosti/12-07-2018-v-novyj-sezon-s-pobedoj.html]В новый сезон с победой[/url] - Подготовка к новому футбольному сезону завершилось победой.Товарищеский матч оказался успешным для наших футболистов. ФК Торпедо со счетом 2:0 одержал победу над Рязанским футбольным клубом. Забитыми мячами отметились Дмитрий Забродин и Павел Бычков.