Водитель грузовика не справился с управлением и упал с обрыва на железнодорожный перегон Хоста — Мацеста. Из-за этого инцидента задержалось больше десятка пассажирских поездов и электричек. Последствия аварии устранялись с помощью локомотива.

Сегодня, 12 июля, в Сочи водитель грузовика не справился с управлением и упал с обрыва на железнодорожный перегон Хоста — Мацеста. Мужчина остался жив. Дополнительной информации о его состоянии нет.По сообщению местного отделения пресс-службы железной дороги, задерживаются поезда "№ 262 Адлер — Архангельск, № 545 Орск — Адлер, № 84 Адлер — Москва, № 680 Адлер — Кисловодск, Москва — Адлер, № 461 Уфа — Адлер, а также пригородные поезда № 6526 Аэропорт — Сочи, № 6318 Имеретинский Курорт — Сочи, № 6319 Сочи — Имеретинский Курорт, № 6521 Сочи -Аэропорт".Последствия аварии устранялись с помощью локомотива.