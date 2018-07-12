В американском стриптиз-клубе задержали актрису фильмов для взрослых. Сторми Дениэлс за океаном стала особенно популярной после скандального заявления о связи с Дональдом Трампом. И ее адвокат уверен — власти теперь используют все рычаги, чтобы заставить актрису замолчать.

В американском стриптиз-клубе задержали актрису фильмов для взрослых. Сторми Дениэлс за океаном стала особенно популярной после скандального заявления о связи с Дональдом Трампом. И ее адвокат уверен — власти теперь используют все рычаги, чтобы заставить актрису замолчать.Женщина в строгих брюках, глухом свитере – и в наручниках! 39-летнюю актрису фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс задержали в одном из стриптиз-клубов штата Огайо. Там она позволила посетителю прикоснуться к себе. А по законам этого штата обнаженного танцора трогать не может никто, кроме членов его семьи.Адвокат актрисы Майкл Авенатти тут же отписался у себя в твиттере: предлог для ареста – надуманный, и это все подстроено."Только что получил известие, что мою клиентку арестовали в штате Огайо за показ программы, с которой она объездила всю страну и продемонстрировала почти в сотне клубов. Этот арест явно имеет политическую подоплеку".По всей видимости, речь идет о скандале, который принес Сторми сумасшедшую популярность – ее связи с президентом США Дональдом Трампом.Случилось все, по ее словам — в 2006 году, уже после женитьбы Трампа на Мелании. Газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов за молчание.В Белом доме эту информацию опровергли, но сам Коэн подтвердил факт платежа – правда, не сообщив, за что именно отдал деньги. Но позже он подал в суд на Сторми, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения.Порноактриса направила встречный иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, заявив, что соглашение о неразглашении недействительно, потому что там нет подписи Трампа. И она хочет разорвать его, чтобы рассказать, как все было.Впрочем, в западных изданиях вышло уже несколько ее исповедей. Это явно сыграло на руку и подогрело интерес публики к ее выступлениям. Но, тем не менее, сегодня Стефани Клиффорд – это настоящее имя порноактрисы – предъявили обвинение за правонарушение сексуального характера сразу по трем пунктам. Из участка ее уже отпустили под залог – около 6 тысяч долларов. 13 июля она должна явиться в суд.