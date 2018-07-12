Теперь мужчина предстанет перед судом

Теперь мужчина предстанет перед судомВозле населенного пункта Пировы-Городищи в Вязниковском районе обрушился надземный пешеходный переход.Инцидент произошел еще в августе прошлого года, но расследование уголовного дела завершилось только сейчас. Следователи установили, что водитель манипулятора ехал по трассе М-7 после разгрузочных работ. Мужчина забыл убрать стрелу крана.Проезжая мимо пешеходного перехода, водитель задел его механизмом. Перед падающей конструкцией не смогли остановиться грузовик Mercedes-Benz Actros и мотоцикл Suzuki. В результате водители получили травмы.Теперь виновник ЧП предстанет перед судом.