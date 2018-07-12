Госавтоинспекция будет проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения

Госавтоинспекция будет проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьяненияС 12 по 15 июля в Костромской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщают в пресс-службе администрации.Цель акции - выявление, предупреждение и пресечение фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии.С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более 1600 водителей, которые сели за руль пьяными. По их вине погибло 14 человек и 55 получили ранения.Госавтоинспекция напоминает, что нарушения правил и управление автомобилем в нетрезвом виде влечет за собой административный штраф - 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.