Известный музыкант
теперь свободен от уз брака с Ольгой. Решение суда вступит в силу лишь через
месяц, но тяжелые разбирательства уже окончены.
Известный музыкант
теперь свободен от уз брака с Ольгой. Решение суда вступит в силу лишь через
месяц, но тяжелые разбирательства уже окончены.
Артист подал на развод с
женщиной в конце апреля этого года. О том, 54-летний Вадим и 37-летняя Ольга
официально расторгли брак, стало известно 12 июля.
"Да, больше мы не муж и
жена. В полную силу решение вступит только через месяц, но я не думаю, что
кто-то из нас начнет оспаривать вердикт судьи", – приводит слова Ольги StarHit. За непростой семейной драмой певца вся страна
следила на протяжении полутора лет.
Исполнитель был женат на
своей молодой поклоннице с 2014 года. В прошлом году у них родился общий сын
Филипп. Однако на телешоу он заявлял, что большую часть времени они проводили
порознь.
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