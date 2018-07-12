Известный музыкант теперь свободен от уз брака с Ольгой. Решение суда вступит в силу лишь через месяц, но тяжелые разбирательства уже окончены.

Известный музыканттеперь свободен от уз брака с Ольгой. Решение суда вступит в силу лишь черезмесяц, но тяжелые разбирательства уже окончены.Артист подал на развод сженщиной в конце апреля этого года. О том, 54-летний Вадим и 37-летняя Ольгаофициально расторгли брак, стало известно 12 июля."Да, больше мы не муж ижена. В полную силу решение вступит только через месяц, но я не думаю, чтокто-то из нас начнет оспаривать вердикт судьи", – приводит слова Ольги StarHit. За непростой семейной драмой певца вся странаследила на протяжении полутора лет.Исполнитель был женат насвоей молодой поклоннице с 2014 года. В прошлом году у них родился общий сынФилипп. Однако на телешоу он заявлял, что большую часть времени они проводилипорознь.Материал дополняется