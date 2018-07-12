За день до официального старта международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске на сцену Летнего амфитеатра вышла Ирина Аллегрова. Певица показала уже не новую программу Моно, а заодно и сделала несколько важных заявлений.

За день до официального старта международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" на сцену Летнего амфитеатра вышла Ирина Аллегрова. Певица показала уже не новую программу "Моно", а заодно и сделала несколько важных заявлений.Сидящие на первом ряду музыкальные критики не ждали никаких сенсаций – было заранее понятно, что певица предпочитает петь под фонограмму, а на сцене непременно появится в старом камзоле, в котором работает так часто, что поклонники уже давно требовали его "найти и сжечь".А зрители, напротив, ждали от артистки многого – и "Императрицу", и "Бабы-стервы". Напрасно – все это в прошлом, и Аллегрову теперь больше интересуют другие темы. Правда, философствовать прежде легковесной артистке, которая всю жизнь, кажется, поет, про перелюбовь, измены и уводы мужиков, не очень получается. Особенно с песнями, тексты и образы которых вызывают вопросы, например, "любовь – жадная дура с температурой". Это еще хлеще, чем у выступавшего накануне на этой же сцене Николая Баскова, который пел: "Я построю дом без дверей, сердцем согрею".Басков, кстати, тоже был на этом концерте Аллегровой. Позже в интервью Dni.Ru артист, которого величают "императором эстрады" признался, что просто обожает "императрицу" и в третий раз пришел посмотреть, как она работает. Такого внимания больше никому и никогда певец не оказывал.На сцену Николай вышел с огромным букетом белых роз ("это не со вчерашнего концерта, я на свои его купил") и встал на колено перед Аллегровой в знак бесконечной любви. "Когда я впервые попал на ее концерт, то горланил так сильно, что какая-то девушка впередистоящего кресла сказала: "Надо же – шла на Аллегрову, а заодно и Баскова послушала", – признался певец. – Началось же мое знакомство с творчеством этой девушки с песни "Странник"."Я тогда была уже не девушкой", – неожиданно выдала свой интимный секрет певица. Действительно, эта композиция вышла в 1992 году когда Аллегрова была уже далеко не невинна и сменила трех мужей.Но все равно такое откровение стало для многих неожиданностью. "Вам не стыдно за меня?" – неожиданно обратилась звезда к своим же бэк-вокалисткам. Те, очевидно, видели Аллегрову в разных ситуациях, поэтому не смутились и заверили, что в порядке.