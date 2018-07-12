Главная сваха России Роза Сябитова приоткрыла тайны своей личной жизни. Судя по всему, 56-летняя телеведущая счастлива с новым возлюбленным.

Главная сваха России Роза Сябитоваприоткрыла тайны своей личной жизни. Судя по всему, 56-летняя телеведущаясчастлива с новым возлюбленным.О том, что уСябитовой – роман с ровесником-татарином Ринатом с Кипра, ведущая рассказывала Dni.Ru в апреле этого года. Теперь же свахаприоткрыла завесу тайны о том: сыграют ли они свадьбу?По словамРозы, Рината она знала до начала их любовных отношений два года. Онипознакомились на Кипре, где у нее был проект. Однако еще перед началом романаСябитова главное условие: мужчина не должен комментировать в СМИ их отношения.Влюбленный избранникРозы согласился. "Ринат – моя последняя лебединая песня… Приятно, чтостареть буду именно с ним. Живет и ведет бизнес на Кипре", – цитирует телеведущуюTeleprogramma.pro.По словам Сябитовой, у них гостевые отношения "Соскучилась – полетела кнему", – говорит она.Что касается предстоящейсвадьбы, то здесь у ведущей есть свое твердое мнение. По ее словам, у каждоговозрасте есть свой так называемый кодекс. "Зачем смешить народ? Я не могу надеть нифату, ни белое платье… Я уже бабушка", – заявила Роза. "Вот мне зачем этоустраивать?.. Чтобы прессе показать, что у меня крутое платье?", – добавляетСябитова.Также она вспомнила свойвторой брак, в котором расписалась с избранником официально, а потом вложилауйму денег в развод. По словам свахи, ей даже пришлось откупаться от бывшего, чтобыне делить имущество.Однако все это вовсе незначит, что свадьбы не будет вовсе. "Скорее всего, мы распишемся по киприотскимзаконам. После этого собираюсь купить недвижимость на Кипре", – поделилась Роза.Напомним, что Сябитовабыла замужем дважды. В первом браке, продлившемся десять лет, у нее родилисьдвое детей – Денис и Ксения.