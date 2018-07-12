Владимирской вишне посвящается. В воскресенье, 15 июля, во Владимире уже в 7-й раз отметят Вишневый Cпас. Праздничные гуляния развернутся в Патриарших садах, на Спасском холме и на Георгиевской. Для гостей праздника приготовили вишневые угощения, игровые и концертные программы. Особый сюрприз организаторы посвятили чемпионату мира по футболу, в этот день пройдёт его официальное закрытие. Подробности у Валентины Мартыновой.

Владимирской вишне посвящается. В воскресенье, 15 июля, во Владимире уже в 7-й раз отметят "Вишневый Cпас". Праздничные гуляния развернутся в Патриарших садах, на Спасском холме и на Георгиевской. Для гостей праздника приготовили вишневые угощения, игровые и концертные программы. Особый сюрприз организаторы посвятили чемпионату мира по футболу, в этот день пройдёт его официальное закрытие. Подробности у Валентины Мартыновой.Концертные площадки, флешмобы, конкурсы и подарки. Во Владимире готовятся к самому вкусному празднику лета. Уже в это воскресенье 15 июля наш город встретит Вишневый Cпас. О программе праздника сегодня журналистам рассказали организаторы. По традиции Вишневый Cпас будет проходить в Патриарших садах, на Спасском холме и улице Георгиевской с 11 до 18 часов.Наталья Литвинова, зам. начальника городского управления культуры и туризма: "Ровно в 12.00 мы открываем этот праздник. В нижней беседке около фонтана. Не разделяя на верх и низ, то есть мы решили сделать огромный полный концерт, где участвуют все наши коллективы, который продлится с 12 часов до 15-00".Для гостей уже готовятся вишневые угощения, мастер-классы от ремесленников, а также дегустации самой ягоды разных сортов.Елена Тигрова, заместитель директора Патриаршего сада: "Всего произрастает в нашем саду 5 сортов вишни - это Родителева, Сайка, Бель, Левинка и мы восстанавливаем сорт Васильевская. И мы будем проводить дегустацию вишни, чтобы жители города познакомились, какая ягода вкуснее, чтобы они выбирали себе такие вишенки".Анна Стрелкова, педагог-организатор: "Мы в свою очередь предоставим право всем желающим угоститься сортами вишни, насладиться... и как раз от нас в час дня, в три часа дня и в пять вечера будут организованы экскурсии для любителей истории, старины".Все экскурсии в этот день в историческом центре Владимира будут проводится бесплатно на русском и иностранных языках. А музеи устроят день открытых дверей. В Патриарший сад вход взрослым обойдётся в 150 рублей, а все дети могут проходить бесплатно. Концертные и интерактивные площадки разместятся как в самом саду, так и на Георгиевской. Все это, по мнению организаторов, должно привлечь на праздник ещё больше владимирцев и туристов.Инна Рычкова, директор Патриаршего сада: "Я думаю это только укрепит, усилит и оставит благовидное впечатление от нашего мероприятия. Потому что оно действительно достойное, оно востребованное и оно стало известно не только в нашей области и в соседних регионах. И оно действительно нравится россиянам, что самое главное. А когда нравится нам, то всегда нравится иностранцам".Главной изюминкой программы станет сюрприз с "футбольным оттенком". Поскольку в этот же день в России завершиться чемпионат мира, в культурной столице мундиаля придумали необычную акцию под названием "Вишневый ПАС". Чтобы стать её участником достаточно прийти в любом карнавальном костюме и зарегистрироваться.Егор Корсаков, специалист "Центра культуры и искусства на Соборной": "В 15:50 все, кто хочет принять участие в этой акции мы приглашаем вас быть уже там, непосредственно на спасском холме, потому что мы выстраиваемся в праздничное шествие и отправляемся торжественным парадом по улице Георгиевской. С нами будут идти и символы чемпионата - это Забивака, и символ города Владимира наш Лева замечательный".Сам ПАС отправится со смотровой площадки, как символ эстафетной палочки в Катар. Именно эта страна примет следующий мундиаль в 2022 году.Егор Корсаков, специалист "Центра культуры и искусства на Соборной": "Мы всем городом нашу вишню, символ, и культурной столицы ЧМ и собственно символ нашего города, на футбольных мячах отправляем в небо таким вишневым пасом. Надеемся, что наша вишня прилетит в Катар и принесёт всю культуру, все тепло, всю ту радость, которая была в нашей стране, в нашем городе. Собственно в их страну и у них также замечательно пройдёт ЧМ, как это прошло у нас".Праздничные гуляния будут продолжаться целый день и закончатся массовым просмотром на Георгиевской финала мундиаля 2018.