Чиновники не советуют жителям покупать овощи и фрукты на улице, так как это может быть опасно для здоровья

Чиновники не советуют жителям покупать овощи и фрукты на улице, так как это может быть опасно для здоровьяВ среду, 11 июля, городские власти совместно с сотрудниками полиции провели во Владимире рейд по местам нелегальной торговли.Первым в очереди на проверку оказался Ленинский район. Единственной точкой несанкционированной торговли оказалась палатка с овощами и фруктами возле магазина «Капитан».У продавца был документ, разрешающий торговлю, но не оказалось обязательной схема расположения палатки. Она рассказала, что схема есть у хозяина киоска. Сотрудники мэрии попросили его приехать на место торговли. Но у мужчины не было с собой нужных документов.Если схему не найдут, то торговую лавку придется закрыть.Возле крупных магазинов также стояли пенсионерки с ягодами. Они заявляют, что им можно торговать везде. Сотрудники администрации стараются не штраофвать пожилых женщин, а объясняют им законные требования. Все торгующие пенсионеры могут бесплатно получить место на городском рынке.Представители властей рекомендуют не покупать фрукты и овощи в уличных палатках, поскольку они лежат на грязных лотках. Кроме того, они не имеют сертификатов качества. Это может быть опасно для здоровья жителей.