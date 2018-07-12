Дочка Росатома примет участие в создании системы «умный город» в Коврове

Дочка Росатома примет участие в создании системы «умный город» в КовровеТопливная компания Росатома «ТВЭЛ» займется созданием платформы системы «умный город» в городе Коврове Владимирской области, сообщает со ссылкой на главу города Анатолия Зотова.По его словам, которые приводятся в сообщении, платформу планируется создать в 2019 году, еще два года потребуется на внедрение системы. Примерно 80% ресурсом платформы будет связано с коммунальной сферой, за счет чего власти города планируют повысить качество работы системы ЖКХ. Платформа будет включать в себя и другие направления.«Сейчас мы находимся на этапе разработки опросного листа, который поможет сформировать картину города на настоящее время, до начала работ, и послужит основой для создания оболочки "умный город"», — цитирует агентство Анатолия Зотова.По словам председателя комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области Андрея Клементьева, которые приводятся в сообщении, опыт сотрудничества администрации Коврова и Росатома позволит применить элементы системы «умный город» в других городах региона. Подобные решения сегодня используют многие муниципалитеты, но комплексные решения еще не внедрены.