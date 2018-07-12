Большой взрыв в изучении болезни Альцгеймера - так оценили медики итоги исследований американских ученых. Им удалось узнать, как зарождается этот опасный недуг.

"Большой взрыв" в изучении болезни Альцгеймера -так оценили медики итоги исследований американских ученых. Им удалось узнать,как зарождается этот опасный недуг.Клетки мозга разрушаются под воздействием тау-белка,выяснили исследователи из Юго-Западного Медицинского центра ТехасскогоУниверситета. Этот белок ранее считалсянеопасным, токсичными признавались лишь его сгустки.Однако теперь выяснилось, что у белка существуют две формы.В норме его цепочки неспособны соединяться в "клубки", ответственныеза это участки "спрятаны". Но есть и другая форма белка, в которойцепочки начинают соединяться между собой наподобие блоков конструктора "Лего",образуя смертоносные сгустки. Эти образования и разрушают нейроны мозга.Исследователи уверены, что теперь, когда они поняли механизмвозникновения болезни Альцгеймера, им удастся найти методы ее эффективноголечения, пишет со ссылкой на eLife.Как известно, профилактика болезни лучше ее лечения. Чтобыизбежать развития старческого слабоумия, врачи рекомендуют, в первую очередь, заниматьсяспортом. Высокая физическая активность позитивно влияет на работу мозга.Упражнения усиливают кровообращение, а с каждым сердечным сокращением 20-25%крови идет в мозг. Кроме того, физические упражнения помогают предотвратитьстресс.Не менее важно для здоровья мозга правильное питание. Установлено,что в кишечнике человека синтезируется до 95% серотонина. А это вещество играетважную роль в процессе сна, настроения и боли. Кроме того, кишечные бактериииграют важную роль в активации нейронных путей и поддержании функции нейронов.Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие пробиотики – "хорошиебактерии". Кроме того, питание мозга необходимыми элементами обеспечаттакие продукты, как топинамбур, лук-порей, яблоки, орехи, оливковое масло,красное вино и горький шоколад.