Большой взрыв в изучении болезни Альцгеймера -
так оценили медики итоги исследований американских ученых. Им удалось узнать,
как зарождается этот опасный недуг.
"Большой взрыв" в изучении болезни Альцгеймера -
так оценили медики итоги исследований американских ученых. Им удалось узнать,
как зарождается этот опасный недуг.
Клетки мозга разрушаются под воздействием тау-белка,
выяснили исследователи из Юго-Западного Медицинского центра Техасского
Университета. Этот белок ранее считался
неопасным, токсичными признавались лишь его сгустки.
Однако теперь выяснилось, что у белка существуют две формы.
В норме его цепочки неспособны соединяться в "клубки", ответственные
за это участки "спрятаны". Но есть и другая форма белка, в которой
цепочки начинают соединяться между собой наподобие блоков конструктора "Лего",
образуя смертоносные сгустки. Эти образования и разрушают нейроны мозга.
Исследователи уверены, что теперь, когда они поняли механизм
возникновения болезни Альцгеймера, им удастся найти методы ее эффективного
лечения, пишет со ссылкой на eLife.
Как известно, профилактика болезни лучше ее лечения. Чтобы
избежать развития старческого слабоумия, врачи рекомендуют, в первую очередь, заниматься
спортом. Высокая физическая активность позитивно влияет на работу мозга.
Упражнения усиливают кровообращение, а с каждым сердечным сокращением 20-25%
крови идет в мозг. Кроме того, физические упражнения помогают предотвратить
стресс.
Не менее важно для здоровья мозга правильное питание. Установлено,
что в кишечнике человека синтезируется до 95% серотонина. А это вещество играет
важную роль в процессе сна, настроения и боли. Кроме того, кишечные бактерии
играют важную роль в активации нейронных путей и поддержании функции нейронов.
Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие пробиотики – "хорошие
бактерии". Кроме того, питание мозга необходимыми элементами обеспечат
такие продукты, как топинамбур, лук-порей, яблоки, орехи, оливковое масло,
красное вино и горький шоколад.