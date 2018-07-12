Большой взрыв в изучении болезни Альцгеймера - так оценили медики итоги исследований американских ученых. Им удалось узнать, как зарождается этот опасный недуг.

"Большой взрыв" в изучении болезни Альцгеймера -так оценили медики итоги исследований американских ученых. Им удалось узнать,как зарождается этот опасный недуг.Клетки мозга разрушаются под воздействием тау-белка,выяснили исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. Он считалсянеопасным – токсичными признавались лишь его сгустки. Однако выяснилось, что у белка есть две формы.В норме его цепочки неспособны соединяться в "клубки", ответственныеза это участки "спрятаны". В другой форме белка цепочки начинают соединяться наподобие блоков конструктора "Лего",образуя смертоносные сгустки. Они-то и разрушают нейроны мозга. Исследователи уверены: теперь, когда они поняли механизмвозникновения болезни Альцгеймера, удастся найти эффективные методы лечения, пишет со ссылкой на eLife.Как известно, профилактика лучше лечения. Чтобыизбежать развития старческого слабоумия, врачи рекомендуют заниматьсяспортом. Высокая физическая активность позитивно влияет на работу мозга.Упражнения усиливают кровообращение, а с каждым сердечным сокращением 20-25%крови идет в мозг. Кроме того, физические упражнения помогают предотвратитьстресс.Не менее важно для здоровья мозга правильное питание. Установлено,что в кишечнике синтезируется до 95% серотонина – так называемого гормона счастья. Кроме того, кишечные бактериииграют важную роль в активации нейронных путей и поддержании функции нейронов.Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие пробиотики – "хорошиебактерии". Питание мозга необходимыми элементами обеспечат топинамбур, лук-порей, яблоки, орехи, оливковое масло,красное вино и горький шоколад.