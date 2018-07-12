ФИФА в своем пресс-релизе сообщила, что все допинг-пробы, взятые у участников чемпионата мира по футболу, оказались отрицательными. Тестированию подвергались футболисты всех 32 сборных, выступавших на турнире.

ФИФА в своем пресс-релизе сообщила, что все допинг-пробы, взятые у участников чемпионата мира по футболу, оказались отрицательными. Тестированию подвергались футболисты всех 32 сборных, выступавших на турнире.Тестирование проводилось до начала чемпионата мира и во время первенства. Пробы брались, как после матча, так и в те дни, когда игры не проводились. Все, без исключения, допинг-пробы оказались отрицательными. Было взято 3985 образцов мочи, цельной крови и сыворотки, из них 2776 — в преддверии турнира, 626 — во время него. Каждый футболист из команд, вышедших в полуфинал (Франция, Хорватия, Англия, Бельгия), в среднем прошел 4,41 тестирование с января 2018 года, сообщает "Спорт-Экспресс".После известных допинг-скандалов, к игрокам сборной России было приковано особое внимание. Все наши футболисты несколько раз сдавали допинг-пробы, которые, как было сказано выше, оказались чисты.