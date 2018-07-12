Визажист супруги принца Гарри раскрыл секрет привлекательности
Меган Маркл. Главная фишка герцогини Сассекской естественный мейкап.
Визажист супруги принца Гарри раскрыл секрет привлекательности
Меган Маркл. Главная фишка герцогини Сассекской естественный мейкап.
Во время первой официальной поездки в качестве члена монарший
семьи Меган сопровождало 11 специалистов по стилю и красоте. Однако среди них
не было ни одного визажиста.
Как сообщил мейкап-мастер Дэниэл Мартин изданию The Sun,
который, к слову, делал Маркл свадебный макияж, жена принца Гарри красится
самостоятельно. Герцогиня использует минимум косметики.
"Я не делаю ей мейкап, но она и сама прекрасно справляется! –
поведал Дэниэл – Она хочет, чтобы ее кожа была настолько естественной,
насколько это возможно. Сегодня девушки полностью меняют свое лицо с помощью
контуринга и хайлайтеров, создают искусственные измерения, которых на самом
деле нет".
Отметим, что известная стилистка Шеррилл Райли, которая
работала с Меган, рассказала, как достичь такой же идеальной формы бровей, как у
Маркл. Райли отметила, что брови не должны быть идеально симметричными. "Совершенно
нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть
одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с
абсолютно симметричными бровями", – заявила эксперт по красоте изданию Daily
Mail.
По словам Шеррил герцогиня Сассекская предпочитает форму "как
у актрисы Одри Хепберн". "Я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым.
Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно", —
посоветовала визажистка.