Визажист супруги принца Гарри раскрыл секрет привлекательности Меган Маркл. Главная фишка герцогини Сассекской естественный мейкап.

Визажист супруги принца Гарри раскрыл секрет привлекательностиМеган Маркл. Главная фишка герцогини Сассекской естественный мейкап.Во время первой официальной поездки в качестве члена монаршийсемьи Меган сопровождало 11 специалистов по стилю и красоте. Однако среди нихне было ни одного визажиста.Как сообщил мейкап-мастер Дэниэл Мартин изданию The Sun,который, к слову, делал Маркл свадебный макияж, жена принца Гарри краситсясамостоятельно. Герцогиня использует минимум косметики."Я не делаю ей мейкап, но она и сама прекрасно справляется! –поведал Дэниэл – Она хочет, чтобы ее кожа была настолько естественной,насколько это возможно. Сегодня девушки полностью меняют свое лицо с помощьюконтуринга и хайлайтеров, создают искусственные измерения, которых на самомделе нет".Отметим, что известная стилистка Шеррилл Райли, котораяработала с Меган, рассказала, как достичь такой же идеальной формы бровей, как уМаркл. Райли отметила, что брови не должны быть идеально симметричными. "Совершеннонормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны бытьодинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека сабсолютно симметричными бровями", – заявила эксперт по красоте изданию DailyMail.По словам Шеррил герцогиня Сассекская предпочитает форму "каку актрисы Одри Хепберн". "Я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым.Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно", —посоветовала визажистка.