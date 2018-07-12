«Крышевания» не получилось. В октябрьском суде разбирают иск бывшей владелицы игровых автоматов к её знакомой - адвокату Мустафиной. Последнюю обвиняют в покушении на мошенничество. Кстати, адвокат уже судима, в 2017 Мустафина за пособничество в даче взятки бывшему федеральному судье Анне Хохловой получила 4 года условно. Теперь же Мустафиной грозит реальный срок. Подробности у Татьяны Даниловой.

Крышевания не получилось. В октябрьском суде разбирают иск бывшей владелицы игровых автоматов к её знакомой - адвокату Мустафиной. Последнюю обвиняют в покушении на мошенничество. Кстати, адвокат уже судима, в 2017 Мустафина за пособничество в даче взятки бывшему федеральному судье Анне Хохловой получила 4 года условно. Теперь же Мустафиной грозит реальный срок. Подробности у Татьяны Даниловой.Марина Власова как может сдерживает негодование. Женщина обвиняет свою бывшую знакомую Ирину Мустафину в вымогательстве крупной суммы за мнимое крышевание игорного бизнеса. В 2016 году Власова в центре города открыла нелегальное заведение, где установила 15 игровых автоматов. Мустафина, по словам женщины, за вознаграждение в 1 миллион 200 тысяч пообещала ей надёжную защиту.Марина Власова, потерпевшая: "Она мне постоянно врала, вымогала с меня денежные средства под предлогом крышевания сотрудниками правоохранительных органов".Но крышевания не получилось, и в прошлом году бизнес Марины Власовой прикрыли. Тогда женщине судом был назначен штраф в 200 тысяч рублей. По словам потерпевшей с однорукими бандитами она решила завязать, но Мустафина сделать это ей, якобы, не позволила.Марина Власова, потерпевшая: "Принуждать, уговаривать, теперь у меня будет крыша якобы не сотрудниками ГУВД, а сотрудниками ФСБ, и оплата будет 130 тысяч рублей в месяц, что меня никто не закроет. И я приняла решение её отдать сотрудникам ОБЭПа".запись скрытой камерой— У нас получается пятьдесят, тридцать...восемьдесят. Я должна сто тридцать.— Ты мне сейчас только двадцать осталась должна, чтобы ему передать.— Я вместе с твоими считаю.— А, двадцать и тридцать...пятьдесят.— Двадцать и тридцать.— Да, пятьдесят.— Пятьдесят.Сейчас это дело о привлечении якобы сотрудников ФСБ к крышеванию бизнеса слушается в Октябрьском суде. Свою вину Мустафина частично признала. Что касается вымогательства двухлетней давности, обвиняемая с ними полностью не согласна. Но, по словам Власовой, Мустафина угрожает ей. Вот такую аудиозапись передала потерпевшая по делу в нашу редакцию.запись по телефону, разговор Мустафиной: "Я говорю, миллион этот мне вообще про него ничего не говорите, я его не брала. Я лучше в колонию уеду, я не буду. Это она хочет с меня миллион получить? Да я её шлёпну, за этот миллион".Игорь Спицын, адвокат Марины Власовой: "Выходя из зала суда шла и совершала преступления, весь 2016 год, обобрала в частности Власову на 1 миллион 200 тысяч. После приговора, после условного осуждения она увенчалась новым преступлениям, скрасила свою жизнь".Ирина Мустафина в свою очередь обвиняет Игоря Спицына в преследовании. Якобы бывший адвокат судьи Хохловой, которую в свое время Мустафина, можно сказать, сдала правоохранителям, мстит ей за свою подзащитную.Ирина Мустафина, подсудимая: "Всё это дело само, оно спровоцировано Спицыным, который в силу своей несостоятельности как защитника по уголовному делу, в суде в отставке Хохловой, преследует меня на протяжении 6 лет. Это на самом деле так".Прокурор попросила суд назначить Мустафиной реальный срок с отбыванием его в колонии общего режима. Ведь преступление, в котором обвиняется женщина, было совершено почти сразу после вынесения приговора по делу Хохловой.Елизавета Маркова, гособвинитель: "Предлагаю суду отменить условное осуждение по приговору Ленинского районного суда города Владимира от 28 марта 2017 года и окончательно определить Мустафиной наказание по правилам статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров, путём частичного сложения назначенного наказания и определить его в виде 5 лет лишения свободы".Адвокат Мустафиной попытался в суде оспорить решение гособвинения.Алексей Колосов, адвокат Ирины Мустафиной: "На момент совершения преступления Мустафина не судима, о чём свидетельствуют материалы дела".Защита подсудимой настаивает: покушение на преступление, которое было совершено Мустафиной до начала испытательного срока, не тянет на реальный срок, и просит наказать женщину штрафом. К каким доводам прислушается судья, станет скоро известно. Следующее заседание назначено на 25 июля.