Страшная шумиха поднялась после того, как Эвелина Бледанс на всю страну сообщила о том, что Константин Хабенский отказался фотографироваться с ее особенным сыном Семеном. Дошло до того, что актрисе пришлось удалить сообщение и дать комментарии журналистам.

Страшная шумиха поднялась после того, как Эвелина Бледанс на всю страну сообщила о том, что Константин Хабенский отказался фотографироваться с ее особенным сыном Семеном. Дошло до того, что актрисе пришлось удалить сообщение и дать комментарии журналистам.Для начала Эвелина Бледанс призналась, что не ожидала такого резонанса. По словам актрисы, она преследовала цель просто обсудить с подписчиками своего Instagram, оказывались ли они в похожих ситуациях. При этом, подчеркнула артистка, она никогда не отказывает в просьбах сфотографироваться.Что касается Константина Хабенского, то, по ее словам, она с сыном Семеном подошла к нему, когда он был свободен. Эвелина отметила, что хотела сфотографировать с актером именно отпрыска. "Действительно, я Хабенского очень уважаю. И очень хотелось мне сделать фотографию, чтобы, когда сын вырастет и посмотрит его фильмы, была такая замечательная память. Но он сказал: "Я с детьми не фотографируюсь". Я говорю: "Ну хорошо, давайте со мной сфотографируемся!" А он сказал, что фотография – это уже какой-то определенный этап знакомства. Поэтому я извинилась, пожелала хорошего дня и ушла", – цитирует рассказ Эвелины Бледанс "Московский комсомолец".Актриса объяснила, что общей фотографией сына с Константином Хабенским пропагандировало бы то, что солнечные дети включены в общество. "Я не хотела использовать Хабенского как обезьянку для фотографии с сыном. Просто, понимаете, чем больше серьезных, значимых людей будет рядом с Семеном даже на фото, тем яснее будет становиться то, что такие дети являются полноценными членами общества. Что они общаются. Даже такой небольшой жест, как совместная фотография – это уже поддержка артиста детям. Это возможность для таких детей быть услышанными и увиденными", – оправдалась актриса.Напомним, накануне, 11 июля, Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Семеном. "Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но.... мы с Семиком получили категорический отказ", – написала актриса.Далее Эвелина объяснила свою позицию: "Личное пространство – да! Фотогафии с толпой – сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться – нет!!!!! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут.... Простите Константин Юрьевич, не поняла... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)"